Захватить будущее раньше всех: США меняют правила игры в борьбе с Китаем

Надежда

У теневого мирового правительства первоочередная задача - сокращение населения земли и захват правления над миром. Поэтому сегодня идет пока скрытое противостояние американского стервятника и китайского дракона. Пока дракон дремлет и пытается не замечать намеков заклятого "друга"-партнера на то, что штаты упорно хотят стравить Индию с Китаем. А это по численности населения практически равнозначно. Россия же, по их мнению, обязана сменить лидера на "демократичного" и послушного западу какого-нить русофоба, типа, ходора и принять все условия сдачи страны под руководство и разграбление штатами...