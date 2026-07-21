Согласно ключевому инструменту отслеживания, используемому Австралийским институтом стратегической политики (ASPI), по состоянию на декабрь 2025 года – январь 2026 года Китай занимал безоговорочное глобальное лидерство, опережая США в 66 из 74 (почти 90%) критически важных и перспективных технологий.
Захватить будущее раньше всех: США меняют правила игры в борьбе с Китаем
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Надежда
У теневого мирового правительства первоочередная задача - сокращение населения земли и захват правления над миром. Поэтому сегодня идет пока скрытое противостояние американского стервятника и китайского дракона. Пока дракон дремлет и пытается не замечать намеков заклятого "друга"-партнера на то, что штаты упорно хотят стравить Индию с Китаем. А это по численности населения практически равнозначно. Россия же, по их мнению, обязана сменить лидера на "демократичного" и послушного западу какого-нить русофоба, типа, ходора и принять все условия сдачи страны под руководство и разграбление штатами...
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2 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
НЕ ДАЙ БОГ... ЧТО США ДОБЬЁТСЯ СВОЕГО...МИР ВЗВОЕТ...
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2 м.
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