Gallup: Россия не похожа на страну, ведущую войну

Мне на глаза попалось это сообщение. Сначала меня это позабавило, подумалось, что как плохо они знают нас.
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