Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 588 подписчиков

Gallup: Россия не похожа на страну, ведущую войну

Gallup: Россия не похожа на страну, ведущую войну

Мне на глаза попалось это сообщение. Сначала меня это позабавило, подумалось, что как плохо они знают нас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Маша Глага
Всё верно. И соли им не давать))) привыкнут.
Ответить
20 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Это видимость.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх