Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил подробности об атаке вражеских беспилотников на нефтеперерабатывающие объекты в регионе.
Атака на НПЗ в Самарской области — подробности
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Ну-уж НПЗ-то можно было обеспечить эффективной воздушрой обороной. Ведь ежу понятно, что враг целенаправленно атакует именно НПЗ и склады горючего, чтобы лищить нашу технику мобильности. Почему это мало беспокоит власть?
Ответить
16 час.
Свежие комментарии