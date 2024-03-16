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Атака на НПЗ в Самарской области — подробности

Атака на НПЗ в Самарской области — подробности

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил подробности об атаке вражеских беспилотников на нефтеперерабатывающие объекты в регионе.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ну-уж НПЗ-то можно было обеспечить эффективной воздушрой обороной. Ведь ежу понятно, что враг целенаправленно атакует именно НПЗ и склады горючего, чтобы лищить нашу технику мобильности. Почему это мало беспокоит власть?
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