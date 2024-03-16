Атака на НПЗ в Самарской области — подробности

Константин Самарин

Ну-уж НПЗ-то можно было обеспечить эффективной воздушрой обороной. Ведь ежу понятно, что враг целенаправленно атакует именно НПЗ и склады горючего, чтобы лищить нашу технику мобильности. Почему это мало беспокоит власть?