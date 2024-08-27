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Губернатор Гладков: атаки ВСУ привели к ранениям семи человек в Белгородской области

Губернатор Гладков: атаки ВСУ привели к ранениям семи человек в Белгородской области

Семь мирных жителей из Белгородской области пострадали после атак вооруженных сил Украины (ВСУ).Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Шебекино ранения получили два мирных жителя.

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