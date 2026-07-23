Политика как он...
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Политика как она есть

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Дмитриев: США могут ответить пошлинами на штраф, наложенный ЕС на Google

Дмитриев: США могут ответить пошлинами на штраф, наложенный ЕС на Google

Соединенные Штаты могут ответить на наложенный Евросоюзом штраф на компанию Google новыми пошлинами. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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