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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский после 3:0 с «Эдмонтоном»: «Я просто рад этой возможности и наслаждаюсь каждой секундой. Интересно играть против элитных ребят»

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0) «Интересно играть против этих ребят, этих элитных ребят, и здесь приятная атмосфера.

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