Губернатор НАО поручил контролировать ситуацию со сливочным маслом

Взять на особый контроль развитие ситуации со сливочным маслом поручил руководителю профильного департамента губернатор Юрий Бездудный на еженедельном оперативном совещании, 6 ноября сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.
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