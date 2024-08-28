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Петербургский дневник

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ГАТИ выдала 167 ордеров на посадку деревьев в Петербурге

ГАТИ выдала 167 ордеров на посадку деревьев в Петербурге

Новые зеленые насаждения были высажены или готовятся к высадке до окончания благоприятного сезона во всех районах города До конца лета остается всего 4 дня и за это почти завершившееся теплое время года ГАТИ выдала 167 разрешений на посадку деревьев.

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