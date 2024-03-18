🌲 На ВДНХ в Москве прошёл мастер-класс по высадке крымской сосны Всем желающим выдавали биоразлагаемый горшок, грунт, удобрение и семена с инструкцией по уходу.
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🌲 На ВДНХ в Москве прошёл мастер-класс по высадке крымской сосны Всем желающим выдавали биоразлагаемый горшок, грунт, удобрение и семена с инструкцией по уходу.