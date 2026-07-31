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Курские новости

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В России отметили День инкассатора с акцентом на технологии

В России отметили День инкассатора с акцентом на технологии

За год российские инкассаторы совершают 825 тысяч выездов, проезжая около 124 миллионов километров. Современные технологии, включая искусственный интеллект, помогают строить оптимальные маршруты и прогнозировать потребность в наличных.

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