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Telegraph сочла бегство ВСУ из Марьинки ударом по поддержке Украины

Telegraph сочла бегство ВСУ из Марьинки ударом по поддержке Украины

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Марьинки Донецкой Народной Республики (ДНР) стало еще одним ударом по международной поддержке Киева, написал 28 декабря отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для газеты Telegraph.

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