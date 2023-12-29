Telegraph сочла бегство ВСУ из Марьинки ударом по поддержке Украины

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Марьинки Донецкой Народной Республики (ДНР) стало еще одним ударом по международной поддержке Киева, написал 28 декабря отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для газеты Telegraph.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии