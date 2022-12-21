Существует четыре типы женских фигур: «груша», «яблоко», «песочные часы» и «банан»

Чтобы определить индивидуальный тип, необходимо поделить обхват талии на обхват бедер .Если полученное число в интервале: 1-0,75 вы — «яблоко»;если результат в пределах 0,75-0,65,вы – «песочные часы»;0,65-0,45 — «груша»и менее 0,45 – «банан».
Чтобы определить индивидуальный тип, необходимо поделить обхват талии на обхват бедер .Если полученное число в интервале: 1-0,75 вы — «яблоко»;если результат в пределах 0,75-0,65,вы – «песочные часы»;0,65-0,45 — «груша»и менее 0,45 – «банан».
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