Татьяна Тарасова: «Дубинская очень много сделала для российского фигурного катания, воспитала прекрасных спортсменов. Светлая память!»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Дубинская скончалась накануне в возрасте 74 лет. «Наташа Дубинская очень много сделала для российского фигурного катания, воспитала очень много прекрасных спортсменов.
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