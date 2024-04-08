МИД КНР: США не должны очернять нормальные отношения Москвы и Пекина

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты не должны очернять нормальные отношения между Москвой и Пекином, комментируя заявление Джанет Йеллен о последствиях для КНР в случае помощи РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии