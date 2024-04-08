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МИД КНР: США не должны очернять нормальные отношения Москвы и Пекина

МИД КНР: США не должны очернять нормальные отношения Москвы и Пекина

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты не должны очернять нормальные отношения между Москвой и Пекином, комментируя заявление Джанет Йеллен о последствиях для КНР в случае помощи РФ.

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