В Малом театре в Москве проходит прощание с Юрием Соломиным

В Москве на исторической сцене Малого театра началась гражданская панихида и прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным, скончавшимся после тяжелой и продолжительной болезни 11 января на 89-м году жизни.
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