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Есть нулевая отметка: как идёт строительство на Орлиной сопке во Владивостоке — видео

Есть нулевая отметка: как идёт строительство на Орлиной сопке во Владивостоке — видео

Как сообщили в пресс-службе компании «Стройтрансгаз-Восток», менее чем за три месяца (с начала стройки) рабочие не теряли времени даром и довели монолит до линии, отделяющей подземную часть здания от надземной — так называемой нулевой отметки.

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