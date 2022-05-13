Есть нулевая отметка: как идёт строительство на Орлиной сопке во Владивостоке — видео

Как сообщили в пресс-службе компании «Стройтрансгаз-Восток», менее чем за три месяца (с начала стройки) рабочие не теряли времени даром и довели монолит до линии, отделяющей подземную часть здания от надземной — так называемой нулевой отметки.
Как сообщили в пресс-службе компании «Стройтрансгаз-Восток», менее чем за три месяца (с начала стройки) рабочие не теряли времени даром и довели монолит до линии, отделяющей подземную часть здания от надземной — так называемой нулевой отметки.
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