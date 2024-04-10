Каждый год в конце марта - начале апреля телефоны калининградских зоологов обрывают множество людей, сообщающих о том, что на побережье Балтийского моря выкинуло тюленя.
Спасти тюленя
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Каждый год в конце марта - начале апреля телефоны калининградских зоологов обрывают множество людей, сообщающих о том, что на побережье Балтийского моря выкинуло тюленя.
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