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Царьград

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Пленный ВСУ открыл о незаконных поборах и отправках на передовую

Пленный ВСУ открыл о незаконных поборах и отправках на передовую

Пленный военный ВСУ Сергей Вальчук рассказал о практике отправки «уклонистов» на передовую и поборах в $10 тысяч за отказ от службы.

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