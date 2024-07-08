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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Клещи покусали 128 жителей Алтайского края за неделю

Клещи покусали 128 жителей Алтайского края за неделю

Число пострадавших от этих членистоногих за сезон превысило 6 тысяч человек За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 128 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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