Северная Корея создает подставную компанию в США для атак на разработчиков криптовалют и распространения вредоносного кода

Северокорейские хакеры снова на слуху — на этот раз благодаря поддельным компаниям в США. Специалисты по кибербезопасности из Silent Push выявили, что группа, связанная с известными хакерами Lazarus, основала фиктивные фирмы SoftGlide в Нью-Йорке и Blocknova в Нью-Мексико.