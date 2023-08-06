Любопытно, однако

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Почему Дмитрий Медведев может стать преемником президента Путина в 2024 году

Почему Дмитрий Медведев может стать преемником президента Путина в 2024 году

Россия До следующих президентских выборов в России, назначенных на 17 марта 2024 года, осталось всего ничего.

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Комментарии
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В В
Да никогда в жизни!!! Этого вождя пенсионероедов можно комментировать только матами.
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20 мин.
Наталья Иванова
Да не дай Бог!!! Лучше Путина пока не вижу...
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10 мин.
Константин Котельников
&quot;На первом месте там поставлен Дмитрий Медведев, на втором – глава правительства Мишустин, на третьем – первый замглавы АП Кириенко. На четвертом находится сын главы Совбеза РФ Патрушева Дмитрий, на пятом и шестом – Турчак и Собянин.&quot; А в шоке!  В России нет никого кроме &quot;айфонщиков, мытарей и киндер-сюрпризов&quot;? Неужели даже в годину тяжких испытаний Россия не найдёт достойного человека?!
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10 мин.

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