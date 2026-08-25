В Приангарье новые муралы появятся в Качуге, Мишелевке и Усть-Ордынском

В Иркутской области продолжается пятый сезон арт-проекта «Музей под открытым небом». В этом году муралы украсят фасады многоквартирных домов в трёх населённых пунктах — Качуге, Мишелевке и посёлке Усть-Ордынский.
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