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Западные авиационные средства поражения для украинских боевых самолётов советского производства

Западные авиационные средства поражения для украинских боевых самолётов советского производства

Недавно стало известно, что вдобавок к противорадиолокационным ракетам AGM-88 HARM США планируют передать Украине ракеты «воздух-воздух» большой дальности AIM-120 AMRAAM и корректируемые авиабомбы JDAM-ER.

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