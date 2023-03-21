Западные авиационные средства поражения для украинских боевых самолётов советского производства

Недавно стало известно, что вдобавок к противорадиолокационным ракетам AGM-88 HARM США планируют передать Украине ракеты «воздух-воздух» большой дальности AIM-120 AMRAAM и корректируемые авиабомбы JDAM-ER.
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