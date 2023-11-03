Добыча нефти в США взлетела до максимума

В США продолжается рост добычи нефти и газа, хотя уже в августе компании добывали рекордные 13,1 миллиона баррелей нефти и нефтеконденсата в сутки, что больше предыдущего исторического максимума, установленного в ноябре 2019 года.
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