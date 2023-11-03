Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    Тогда бы у нас и курс рубля и экономики в целом быстрехонько аоадилсяСилуанов дал прог...
  • Валерий Бирюков
    А посадить его на МРОТ вместе с Наибулиной.Силуанов дал прог...
  • Махамбет Толеугазин
    А в чём прикол то?  Мы из Казахстана во все эти страны можем проехать по уже существующим авто и железным дорогам.Россия, Киргизия ...

Добыча нефти в США взлетела до максимума

В США продолжается рост добычи нефти и газа, хотя уже в августе компании добывали рекордные 13,1 миллиона баррелей нефти и нефтеконденсата в сутки, что больше предыдущего исторического максимума, установленного в ноябре 2019 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх