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"Куча эмоций": барнаулец добрался до Дубая на ВАЗ 2104

"Куча эмоций": барнаулец добрался до Дубая на ВАЗ 2104

Барнаулец Михаил Емельяненко добрался до Дубая на ВАЗ 2104. В своих соцсетях он рассказал, что успешно преодолел 9,5 тысячи километров от столицы Алтайского края до ОАЭ.

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