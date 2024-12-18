Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Часовщик
    Это-же надо,какая паскудная страна.Глава МИД Британи...
  • Вова Рябов
    Петрова и Башкирова отправить в командировкуГлава МИД Британи...
  • F I
    хорошенькие !)Жена юмориста Дем...

Мосгорсуд признал законным иноагентский штраф Макаревичу в 30 тысяч рублей

Мосгорсуд признал законным иноагентский штраф Макаревичу в 30 тысяч рублей

Московский городской суд признал законным второй штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу за отсутствие плашки иноагента в его публикациях в интернете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх