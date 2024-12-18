Мосгорсуд признал законным иноагентский штраф Макаревичу в 30 тысяч рублей

Московский городской суд признал законным второй штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу за отсутствие плашки иноагента в его публикациях в интернете.
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