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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газизов о налоге на иностранных тренеров: «Это только хорошо, если введут. Я всегда за отечественных тренеров»

Генеральный директор « Динамо » Махачкала Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, поддерживает ли возможное введение налога на иностранных тренеров.

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