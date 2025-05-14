ГД рассмотрит проект об освобождении пенсионеров от налога на садовые дома

Депутаты Государственной Думы, представляющие фракцию "Справедливая Россия - За правду", планируют представить на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предлагающий освободить пенсионеров от уплаты налога на недвижимость, распространяющегося на садовые дома площадью свыше 50 квадратных метров.
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