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ГД рассмотрит проект об освобождении пенсионеров от налога на садовые дома

ГД рассмотрит проект об освобождении пенсионеров от налога на садовые дома

Депутаты Государственной Думы, представляющие фракцию "Справедливая Россия - За правду", планируют представить на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предлагающий освободить пенсионеров от уплаты налога на недвижимость, распространяющегося на садовые дома площадью свыше 50 квадратных метров.

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