В ночном ДТП с двумя иномарками на улице Красной в Краснодаре пострадали три человека

В ночном ДТП с двумя иномарками на улице Красной в Краснодаре пострадали три человекаМинувшей ночью около 01 часа 20 минут в Краснодаре водитель автомобиля «Киа Рио» перед началом движения не убедился в безопасности, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Киа К5», который двигался по улице Красной со стороны улицы имени П.