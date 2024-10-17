В ночном ДТП с двумя иномарками на улице Красной в Краснодаре пострадали три человека

В ночном ДТП с двумя иномарками на улице Красной в Краснодаре пострадали три человекаМинувшей ночью около 01 часа 20 минут в Краснодаре водитель автомобиля «Киа Рио» перед началом движения не убедился в безопасности, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Киа К5», который двигался по улице Красной со стороны улицы имени П.
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