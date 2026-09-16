Reuters: количество судов в Ормузском проливе упало до минимума

15 сентября через Ормузский пролив прошли всего четыре судна, в отличие от обычных 125 из-за конфликта США и Израиля с Ираном.
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