Мариуполь-2022. Наша гордость и урок

Мариуполь — наша большая победа и такая же боль. Это крупнейший город (не считая Херсона), который был освобожден за кратчайшие сроки по меркам СВО, но именно его опыт дал понять военным, что такие города в лоб брать нельзя из-за больших потерь.
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