Общественник Собещанская отметила увеличение числа многодетных семей в Крыму

Председатель комиссии по вопросам поддержки ветеранов, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ольга Собещанская в эфире «Радио Крым» сообщила о значительном росте числа многодетных семей в регионе.
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