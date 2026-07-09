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Общественник Собещанская отметила увеличение числа многодетных семей в Крыму

Общественник Собещанская отметила увеличение числа многодетных семей в Крыму

Председатель комиссии по вопросам поддержки ветеранов, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ольга Собещанская в эфире «Радио Крым» сообщила о значительном росте числа многодетных семей в регионе.

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