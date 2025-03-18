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The Independent: ИИ за два дня решил задачу, которую изучали 10 лет

The Independent: ИИ за два дня решил задачу, которую изучали 10 лет

Global Look Press/Omar Marques/Keystone Press Agency Разработанный корпорацией Google искусственный интеллект (ИИ) за два дня решил задачу, с которой ученые справились только через десять лет исследований.

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