The Independent: ИИ за два дня решил задачу, которую изучали 10 лет

Global Look Press/Omar Marques/Keystone Press Agency Разработанный корпорацией Google искусственный интеллект (ИИ) за два дня решил задачу, с которой ученые справились только через десять лет исследований.
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