Договоры долевого строительства в РТ: рост в феврале составил 14,7%

В феврале 2025 года Росреестр Татарстана зарегистрировал порядка 1,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 38,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было зарегистрировано около 1,1 тыс.