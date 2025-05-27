Бобби Маркс: «Никил Александер-Уокер станет одним из самых востребованных свободных агентов»

По словам Бобби Маркса из ESPN, на Александер-Уокера «будет высокий спрос» на рынке свободных агентов, поскольку из-за нехватки качественных защитников он станет одним из лучших доступных игроков на своей позиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии