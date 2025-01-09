Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Spiegel: Шольц заблокировал новый «миллиардный пакет» помощи Киеву

Spiegel: Шольц заблокировал новый «миллиардный пакет» помощи Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц блокирует передачу Киеву нового пакета военной помощи на сумму 3 млрд евро, который продвигают главы МИД и Минобороны ФРГ Анналена Бербок и Борис Писториус, пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

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