На газовом рынке Европы появился очень нервный игрок

Вместе с летом и жарой на европейский газовый рынок вернулась волатильность. Ей в немалой степени способствовала армия новых инвесторов, готовых ставить на дальнейшее снижение цен на газ.
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