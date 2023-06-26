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На газовом рынке Европы появился очень нервный игрок

На газовом рынке Европы появился очень нервный игрок

Вместе с летом и жарой на европейский газовый рынок вернулась волатильность. Ей в немалой степени способствовала армия новых инвесторов, готовых ставить на дальнейшее снижение цен на газ.

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