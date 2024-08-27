Sea of Stars получит дополнение Throes of the Watchmaker весной 2025 года Спустя почти год с мо...

Sea of Stars получит дополнение Throes of the Watchmaker весной 2025 годаСпустя почти год с момента релиза команда разработчиков Sabotage Studio раскрыла дату выпуска обещанного первого дополнения Throes of the Watchmaker для своей отмеченной наградами RPG Sea of Stars.
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