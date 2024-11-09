Две серебряные медали завоевали петербургские фигуристы на четвертом этапе юниорской серии Гран-при России

Награды достались ученикам Тамары Москвиной – Анне Москалевой, Артему Родзянову и Александру Семкову из Академии фигурного катания Петербургские фигуристы Анна Москалева и Артем Родзянов стали вторыми на соревновании спортивных пар юниорской серии Гран-при России, которое проходит в Красноярске, рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
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