Две серебряные медали завоевали петербургские фигуристы на четвертом этапе юниорской серии Гран-при России

Награды достались ученикам Тамары Москвиной – Анне Москалевой, Артему Родзянову и Александру Семкову из Академии фигурного катания Петербургские фигуристы Анна Москалева и Артем Родзянов стали вторыми на соревновании спортивных пар юниорской серии Гран-при России, которое проходит в Красноярске, рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.