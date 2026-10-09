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Регионы России

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Страны ЕС готовятся к масштабному перевооружению и военному конфликту к 2030 году

Страны ЕС готовятся к масштабному перевооружению и военному конфликту к 2030 году

Страны Европейского союза приняли курс на масштабное перевооружение и готовятся к возможному военному конфликту к 2030 году, сообщила бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.

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