Благодаря вмешательству прокуратуры новгородские сироты обеспечены жильём

В ходе проверки прокуратуры Великого Новгорода исполнения законодательства в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выяснилось, что нарушены права пятерых молодых людей из этой категории граждан.
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