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Лука Дончич: «Это всего лишь первый матч, мы все исправим»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич поделился впечатлениями от матча с «Финиксом» (105:107 ОТ), по ходу которого техасцы упустили 22-очковое преимущество.

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