📆 Инфоповоды на август 2026 Спецпроект "Календарь" журнала "Фокус внимания" - это продвижение экспертов в заголовках новостей с помощью инфоповодов 3 августа — Международный день арбуза 4 августа – День рождения шампанского 7 августа — Международный день холостяка 7 августа — День профессионального оратора 7 августа — Международный день пива 8 августа — Всемирный день кошек 8 августа — Международный день бесконечности 9 августа – Всемирный день книголюбов 9 августа — день воздушных поцелуев 9 августа — День строителя 10 августа — день попутного ветра 11 августа — День белого гриба 11 августа — День фастфуда 11 августа — день сына и дочери 11 августа — день полёта на воздушном шаре 13 августа – Международный день левшей 14 августа — Медовый Спас 15 августа — День археолога 15 августа — Всемирный день бездомных животных 16 августа – День малинового варенья 16 августа — день чуда своими руками 19 августа — Всемирный день фотографии 19 августа — Яблочный Спас 20 августа — Всемирный день лени 20 августа — день лимонада 23 августа — день навигации по интернету 26 августа — день привлечения удачи 27 августа — Международный день лотереи 27 августа — Всемирный день озёр 27 августа — День российского кино 28 августа — День мечты 28 августа — день красного вина 29 августа — Ореховый Спас 29 августа — День гуляний по крышам 31 августа – Всемирный день блога 31 августа — Всемирный день дистанционного обучения По вопросам участия в спецпроекте “Календарь” пишите мне в любой мессенджер 📲 https://t.