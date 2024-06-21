Российский велогонщик Александр Власов отказался от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсмен объяснил свое решение тем, что профиль гонок на Олимпиаде не в полной мере соответствует его предпочтениям, а также учитывая плотный график соревнований в его профессиональной команде.