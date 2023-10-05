В России остановится рост на квартиры? Киев останется без помощи США? Главное к утру четверга

Эксперты считают, что в скором времени в России остановится рост цен на жилье. «RuNews» собрал главные события, произошедшие к утру четверга: Власти Украины боятся, что Киев может лишиться поддержки со стороны Вашингтона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии