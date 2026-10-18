Атака беспилотников остановила движение по центральному участку Западного скоростного диаметра от набережной реки Екатерингофки до Шкиперского протока в обоих направлениях, а также привела к ограничениям на прилегающих улицах, включая запрет поворота с Двинской улицы и Гутуевского моста.
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