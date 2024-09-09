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Закон и Порядок

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День памяти павших при обороне Севастополя русских воинов

День памяти павших при обороне Севастополя русских воинов

© РИА Новости . Александр Лыскин СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. 9 сентября (28 августа по старому стилю) в Крыму отмечается День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов.

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