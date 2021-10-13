В ноябре россиян ждут четыре выходных дня подряд

В ноябре россиян ждут четыре выходных дня. 4 ноября — День народного единства — выпадает в этом году на четверг, нерабочей становится и пятница, 5 ноября.
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