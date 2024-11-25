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Гендиректор "Яковлева" и управляющий директор "Туполева" уволены с постов

Генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор ОАО "Туполев" Константин Тимофеев покидают свои посты, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу компании.

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