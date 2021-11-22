Две кишиневские школьницы сняли ролик о безопасности в Интернете

Юлия Врабие и Татьяна Сегова учатся в 12-м классе кишиневского лицея им Ливиу Деляну. Девушки сняли видеоматериал на тему медиаобразования, который был определен победителем конкурса, проведенного в рамках Недели медиаобразования 2019, передает noi.